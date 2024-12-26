Признаки того, что вы давите на своего мужчину: женский абьюз

О мужчинах-абьюзерах есть много публикаций, а есть ли женщины-абьюзеры? По мнению психолога Алисы Лисик, у женщин в поведении тоже можно распознать признаки абьюза и жестокого психологического прессинга партнера, сообщает Zakon.kz.

При этом, отмечает специалист, сам мужчина не намекнет о дискомфорте от такого отношения, но долго в паре не протянет.

Алиса Лисик перечислила признаки психологического давления на партнера-мужчину.

Вы всегда делаете выбор самостоятельно

Это может быть выбор фильма для просмотра вечером, а может, и предложение руки и сердца. Конечно, женская инициатива не наказуема, но при этом не стоит забывать, что продавливание своего выбора – очень нездоровая история для отношений. Вспомните, когда в последний раз вы хотя бы советовались со своим мужчиной. Если за вами всегда последнее слово, стоит подумать над тем, чтобы снизить градус давления. Мужчина скажет вам спасибо.

Вам позволено больше

В идеальной модели отношений оба партнера обладают одинаковыми правами. Но не для всех подобная модель очевидна. Нередко женщины ставят партнерам довольно жесткие условия: проводить время с друзьями столько, сколько позволяет она, планировать свое свободное время, только когда она на работе и т. д. Но сами предпочитают выстраивать жизнь, как удобно самой женщине. В какой-то момент мужчине это надоест, даже если до этого он соглашался со всем, что происходило внутри вашей пары, пишет Woman hit.

Только ваши нужды имеют значение

Серьезным звоночком, что вы "душите" партнера, может быть и ваше стремление подмять время, средства и эмоции мужчины под себя. Влюбленный кавалер пойдет на уступки, но со временем у него возникнут к вам серьезные вопросы, к примеру, почему вы ставите свое удобство выше? Если мужчина постоянно оказывается в минусе в любой сфере, не удивляйтесь, что конфликты в вашей паре становятся постоянным явлением.

Вы обесцениваете партнера

Любой мужчина, который действительно заинтересован в женщине, будет готов на реальные поступки. Худшее, что может сделать женщина в такой ситуации, полностью обесценить усилия партнера. Как правило, подобное поведение происходит из страха, что мужчина почувствует над женщиной власть, а потому партнерша делает все, чтобы спустить его на землю. Не перегибайте, ведь партнер может просто не выдержать и сбежать, как бы вы ни пытались его удержать.

Ранее психолог Анастасия Гуськова перечислила четыре привычки, которые раздражают мужчин больше всего.