Гигантский мост рухнул в Бразилии от веса грузовиков с серной кислотой

Помимо автоцистерны в момент происшествия по мосту двигались еще два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии произошел разлив серной кислоты в реку, погиб один человек и пострадали по меньшей мере 11, пишет портал G1.

De acordo com informações preliminares, pelo menos 3 caminhões caíram no rio Tocantins no momento em que a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou. A Polícia Militar do Tocantins confirmou, no final da tarde, a morte de duas pessoas e seis estão desaparecidas. pic.twitter.com/EwXIE9u3Qx