Гигантский мост рухнул в Бразилии от веса грузовиков с серной кислотой

22 декабря через реку Токантинс рухнул мост. В этот момент по нему ехала автоцистерна с серной кислотой, сообщает Zakon.kz.

Помимо автоцистерны в момент происшествия по мосту двигались еще два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии произошел разлив серной кислоты в реку, погиб один человек и пострадали по меньшей мере 11, пишет портал G1.

De acordo com informações preliminares, pelo menos 3 caminhões caíram no rio Tocantins no momento em que a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou. A Polícia Militar do Tocantins confirmou, no final da tarde, a morte de duas pessoas e seis estão desaparecidas. pic.twitter.com/EwXIE9u3Qx — Direira Valente (@luanava36633282) December 23, 2024

Обрушение попало на видео члена городского парламента Агиарнополиса Элиаса Джуниора. Там он демонстрировал огромную трещину поперек всего моста, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.

Queda de ponte entre Maranhão e Tocantins deixa mortos e desaparecidos 🖤 pic.twitter.com/gjG3fKQw3o — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) December 23, 2024

По данным Национального департамента транспортной инфраструктуры, обрушился пролет длиной 533 метра.

"Официальные причины катастрофы выясняются", – говорится в публикации.

С 1 января 2025 года Бразилия начнет свое председательство в БРИКС, а президент страны недавно перенес экстренную операцию на головном мозге.