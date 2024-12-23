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Мир

Гигантский мост рухнул в Бразилии от веса грузовиков с серной кислотой

Мост, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 04:13 Фото: X/SigaGazetaBR
22 декабря через реку Токантинс рухнул мост. В этот момент по нему ехала автоцистерна с серной кислотой, сообщает Zakon.kz.

Помимо автоцистерны в момент происшествия по мосту двигались еще два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии произошел разлив серной кислоты в реку, погиб один человек и пострадали по меньшей мере 11, пишет портал G1.

Обрушение попало на видео члена городского парламента Агиарнополиса Элиаса Джуниора. Там он демонстрировал огромную трещину поперек всего моста, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.

По данным Национального департамента транспортной инфраструктуры, обрушился пролет длиной 533 метра.

"Официальные причины катастрофы выясняются", – говорится в публикации.

С 1 января 2025 года Бразилия начнет свое председательство в БРИКС, а президент страны недавно перенес экстренную операцию на головном мозге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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