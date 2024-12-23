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Мир

Двух человек арестовали в Египте при попытке продать более 400 уникальных артефактов

двух человек арестовали при попытке продать более 400 уникальных артефактов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 23:11 Фото: Instagram/moiegy
Двух человек арестовали в Египте за то, что они пытались продать 448 артефактов, которые добыли со дна Средиземного моря в заливе Абу-Кир, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД страны, среди артефактов – 53 статуэтки с различными изображениями, три бюста, 12 штыков с человеческими головами, 14 чаш из бронзы, 41 топор, 20 бронзовых артефактов и 305 монет.


Как уточняется, под водой в заливе Абу-Кир находится затонувший древний город Гераклион, который, как считают ученые, был построен примерно в VIII веке до нашей эры. Он ушел под воду около 1200 лет назад, сейчас остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 м. Археологи обнаружили его в 2000 году.

Ранее сообщалось, что разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали в Казахстан из ОАЭ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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