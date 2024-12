Двух человек арестовали в Египте при попытке продать более 400 уникальных артефактов

По информации МВД страны, среди артефактов – 53 статуэтки с различными изображениями, три бюста, 12 штыков с человеческими головами, 14 чаш из бронзы, 41 топор, 20 бронзовых артефактов и 305 монет.

Как уточняется, под водой в заливе Абу-Кир находится затонувший древний город Гераклион, который, как считают ученые, был построен примерно в VIII веке до нашей эры. Он ушел под воду около 1200 лет назад, сейчас остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 м. Археологи обнаружили его в 2000 году.

🇪🇬 Hobby archaeologists busted!



Two people have been detained in Egypt for taking 448 artifacts from the bottom of the Mediterranean Sea in Abu Qir Bay and trying to sell them.



