#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Общество

Разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали в Казахстан из ОАЭ

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 08:37 Фото: freepik
20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за совершение мошенничества в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики.

В январе текущего года по запросу Интерпола МВД фигуранта задержали в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче.

В настоящее время задержанный помещен под стражу сотрудниками ВСД МВД.

Ежегодно в Казахстане объявляют в розыск более 2,5 тыс. человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает пяти тысяч человек.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Больше тысячи грузовиков застряли в морском порту на Каспии
Общество
02:20, 21 декабря 2024
Больше тысячи грузовиков застряли в морском порту на Каспии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: