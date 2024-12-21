Разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали в Казахстан из ОАЭ

20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за совершение мошенничества в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики.

В январе текущего года по запросу Интерпола МВД фигуранта задержали в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче.

В настоящее время задержанный помещен под стражу сотрудниками ВСД МВД.

Ежегодно в Казахстане объявляют в розыск более 2,5 тыс. человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает пяти тысяч человек.