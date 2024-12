Мощное извержение одного из самых активных вулканов в мире: смотрите видео

Согласно информации Гавайской вулканической обсерватории, извержение началось рано утром в понедельник, 23 декабря 2024 года.

На опубликованных кадрах видно, как лава вытекает из трещин в кальдере или бьет фонтанами, высота которых фиксировалась на уровне 80 м.

That time the Kīlauea Volcano smiled back from its 85 meter deep crater during an active eruption. pic.twitter.com/srDXip8by9

Власти предупреждают, что непосредственную угрозу представляет вулканический смог, который может достичь некоторых населенных пунктов. Именно он может ухудшить самочувствие людей, страдающих астмой, другими респираторными проблемами или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

This morning, around 2:20 AM, a new #Kilauea eruption began within Kaluapele (the summit caldera). It was caught on camera by #HVO's B2cam. Images taken by the webcam were compiled into this timelapse video that shows lava fountains feeding lava flows across the caldera floor. pic.twitter.com/w52KpHOtau