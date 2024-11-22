Исландский вулкан извергается седьмой раз за год

20 ноября 2024 года недалеко от столицы Исландии, Рейкьявик, произошло извержение вулкана. Это стало седьмым извержением в этом районе с декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в Исландской метеорологической службе пояснили, что длина трещины на вулкане, расположенном на полуострове Рейкьянес в Исландии на юго-западе страны, оценивается примерно в 3 км.

Извержение началось вскоре после 23:00 по местному времени в среду, а спустя три часа Метеобюро сообщило, что трещина перестала расширяться.

"Извержение произошло в том же месте, что и последнее в августе этого года. Городу Гриндавику поток лавы не угрожает", – заявил телеканалу CNN представитель Исландского совета по туризму Снорри Вальссон.

С января 2020 года на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло 10 извержений.

Население Исландии составляет около 400 тыс. человек, и это одна из самых активных вулканических зон в мире. Она расположена на постоянно активной геологической границе между Северной Америкой и Европой.



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