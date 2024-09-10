Два села переименовали в Алматинской области
Фото: almaty.tv
В Алматинской области селам Казцик и Комсомол присвоили новые названия, сообщает Zakon.kz.
Селу Казцик присвоили имя основоположника казахской театральной педагогики Аскара Токпанова, передает Almaty.tv.
В честь этого там устроили торжественное мероприятие. Жители, принимавшие участие в церемонии, высказали радость принятому решению. Они считают это важным шагом к сохранению и популяризации культурного наследия Казахстана.
А село Комсомол переименовали в Жайнак.
Ранее в Алматинской области переименовали сельские округа и села:
- Энергетический сельский округ – в сельский округ Өтеген батыр;
- село Покровка Энергетического сельского округа – в село Кенен Әзірбаев;
- Чапаевский сельский округ и село Чапаево – в сельский округ Байкент и село Байкент;
- Междуреченский сельский округ и село Междуреченск – в сельский округ Ақсай и село Ақсай.
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