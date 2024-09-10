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Два села переименовали в Алматинской области

Два села переименовали в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:58 Фото: almaty.tv
В Алматинской области селам Казцик и Комсомол присвоили новые названия, сообщает Zakon.kz.

Селу Казцик присвоили имя основоположника казахской театральной педагогики Аскара Токпанова, передает Almaty.tv.

В честь этого там устроили торжественное мероприятие. Жители, принимавшие участие в церемонии, высказали радость принятому решению. Они считают это важным шагом к сохранению и популяризации культурного наследия Казахстана.

А село Комсомол переименовали в Жайнак.

Ранее в Алматинской области переименовали сельские округа и села:

  • Энергетический сельский округ – в сельский округ Өтеген батыр;
  • село Покровка Энергетического сельского округа – в село Кенен Әзірбаев;
  • Чапаевский сельский округ и село Чапаево – в сельский округ Байкент и село Байкент;
  • Междуреченский сельский округ и село Междуреченск – в сельский округ Ақсай и село Ақсай.

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