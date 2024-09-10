Два села переименовали в Алматинской области

В Алматинской области селам Казцик и Комсомол присвоили новые названия, сообщает Zakon.kz.

Селу Казцик присвоили имя основоположника казахской театральной педагогики Аскара Токпанова, передает Almaty.tv.

В честь этого там устроили торжественное мероприятие. Жители, принимавшие участие в церемонии, высказали радость принятому решению. Они считают это важным шагом к сохранению и популяризации культурного наследия Казахстана.

А село Комсомол переименовали в Жайнак.

Ранее в Алматинской области переименовали сельские округа и села: