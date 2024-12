Израильские военные эвакуировали последнюю крупную больницу Газы

Общественность смутило распространенное видео эвакуации, на котором больных перемещают в другую больницу в пешем порядке под дулом оружия, пишет газета The Guardian.

Больные, по словам Минздрава Газы, находятся в "крайне плачевном и тяжелом положении". Ведомство добавляет, что израильская армия разрушила инфраструктуру перед принудительной эвакуацией.

BREAKING: The Israeli occupation military has stormed Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, forcing doctors and patients to walk on foot to the southern part of the region. pic.twitter.com/Om0bgLrfH5