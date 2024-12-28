Израильские военные эвакуировали последнюю крупную больницу Газы

Израильские военные провели принудительную эвакуацию последней крупной действующей больницы имени Камала Адвана на севере Газы, сообщает Zakon.kz.

Общественность смутило распространенное видео эвакуации, на котором больных перемещают в другую больницу в пешем порядке под дулом оружия, пишет газета The Guardian.

Больные, по словам Минздрава Газы, находятся в "крайне плачевном и тяжелом положении". Ведомство добавляет, что израильская армия разрушила инфраструктуру перед принудительной эвакуацией.

BREAKING: The Israeli occupation military has stormed Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, forcing doctors and patients to walk on foot to the southern part of the region. pic.twitter.com/Om0bgLrfH5 — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) December 27, 2024

Армия обороны Израиля заявила, что проводит операцию в этом районе, утверждая, что больница является "оплотом террористов ХАМАС, и что они "обеспечили безопасную эвакуацию мирных жителей, пациентов и медицинского персонала" перед началом операции. Информацию о том, что израильские военные намеренно разрушили и подожгли больницу, ЦАХАЛ отрицает.

Тяжелобольных пациентов перевезли в близлежащую Индонезийскую больницу, которую также эвакуировали в начале недели.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в результате израильского налета на больницу Камаля Адвана было остановлено "последнее крупное медицинское учреждение" на севере сектора Газа. Также в заявлении ВОЗ говорится, что пациенты в состоянии средней и тяжелой степени были вынуждены эвакуироваться в разрушенную и нефункционирующую индонезийскую больницу.

Ранее сообщалось, что израильские военные сносят целые кварталы в жилых районах в северной части сектора Газа и возводят на их месте военные укрепления.