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Мир

Израильские военные эвакуировали последнюю крупную больницу Газы

Сектор Газа, Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 17:06 Фото: Х/DrMadsGilbert
Израильские военные провели принудительную эвакуацию последней крупной действующей больницы имени Камала Адвана на севере Газы, сообщает Zakon.kz.

Общественность смутило распространенное видео эвакуации, на котором больных перемещают в другую больницу в пешем порядке под дулом оружия, пишет газета The Guardian.

Больные, по словам Минздрава Газы, находятся в "крайне плачевном и тяжелом положении". Ведомство добавляет, что израильская армия разрушила инфраструктуру перед принудительной эвакуацией.

Армия обороны Израиля заявила, что проводит операцию в этом районе, утверждая, что больница является "оплотом террористов ХАМАС, и что они "обеспечили безопасную эвакуацию мирных жителей, пациентов и медицинского персонала" перед началом операции. Информацию о том, что израильские военные намеренно разрушили и подожгли больницу, ЦАХАЛ отрицает.

Тяжелобольных пациентов перевезли в близлежащую Индонезийскую больницу, которую также эвакуировали в начале недели.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в результате израильского налета на больницу Камаля Адвана было остановлено "последнее крупное медицинское учреждение" на севере сектора Газа. Также в заявлении ВОЗ говорится, что пациенты в состоянии средней и тяжелой степени были вынуждены эвакуироваться в разрушенную и нефункционирующую индонезийскую больницу.

Ранее сообщалось, что израильские военные сносят целые кварталы в жилых районах в северной части сектора Газа и возводят на их месте военные укрепления.

Андрей Дюсупов
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