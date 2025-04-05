Бурный рост туризма отметили в Афганистане

Министерство информации и культуры Афганистана заявило о том, что в стране наблюдается бурный рост туризма, сообщает Zakon.kz.

По данным госстатистики, в прошедшем году около 7,7 тыс. иностранных туристов посетили страну. Наибольшей популярностью у путешественников пользовались памятники древнего зодчества и исторические достопримечательности.



Как пишет Tolo news со ссылкой на пресс-секретаря министерства Хабиба Гофрана, целью лицензирования деятельности в сфере туризма является стимулирование частного сектора, улучшение качества обслуживания путешественников и создание новых рабочих мест для афганцев.

"Чтобы предоставлять более качественные услуги туристам и стимулировать частный сектор в сфере туризма и туриндустрии, министерство информации и культуры за прошедший год выдало новые лицензии 539 туристическим компаниям. Из них 25 компаний продлили свои предыдущие лицензии, а остальные предприятия начали свою деятельность впервые", – заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Таиланд вводит специальные анкеты для иностранных туристов.