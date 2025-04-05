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Мир

Мы увидим массовые убийства в Европе: Илон Маск о мигрантах в Италии

Илон Маск предрек Европе теракты из-за миграции, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 00:33 Фото: wikipedia
Американский предприниматель, политический и общественный деятель Илон Маск предупредил, что, если массовая иммиграция продолжится, то Европу ждет волна терактов, сообщает Zakon.kz.

Заявил он об этом во время выступления по видеосвязи на конгрессе итальянской партии "Лига".

"Мы увидим массовые убийства в Европе. В этом тенденция", – цитирует Маска Corriere della Sera.

По его словам, европейские СМИ замалчивают информацию о растущей террористической угрозе.

Ранее президент США Дональд Трамп показал, как выглядит дизайн "золотой карты", которую могут приобрести состоятельные иностранные инвесторы для получения американского гражданства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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