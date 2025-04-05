Мы увидим массовые убийства в Европе: Илон Маск о мигрантах в Италии
Фото: wikipedia
Американский предприниматель, политический и общественный деятель Илон Маск предупредил, что, если массовая иммиграция продолжится, то Европу ждет волна терактов, сообщает Zakon.kz.
Заявил он об этом во время выступления по видеосвязи на конгрессе итальянской партии "Лига".
"Мы увидим массовые убийства в Европе. В этом тенденция", – цитирует Маска Corriere della Sera.
По его словам, европейские СМИ замалчивают информацию о растущей террористической угрозе.
April 5, 2025
Ранее президент США Дональд Трамп показал, как выглядит дизайн "золотой карты", которую могут приобрести состоятельные иностранные инвесторы для получения американского гражданства.
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