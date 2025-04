Массовые митинги против Трампа и Маска проходят в США

По информации телеканала CNN, организаторы из продемократического движения планируют провести более 1400 акций во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Протесты под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти". Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций.

Отмечается, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек.

Согласно данным издания, основные требования протестующих включают прекращение "захвата власти миллиардерами" и коррупции в администрации Трампа, сохранение финансирования Medicaid и Social Security (программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращение атак на иммигрантов и трансгендеров.

🇺🇲Thousands of protesters in the US protested against Trump and Musk — Reuters.



Thousands of people took to the streets of Washington and other US cities in about 1,200 demonstrations, which were expected to be the largest day of protest against President Donald pic.twitter.com/BWuX1h8ePQ