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Мир

Массовые митинги против Трампа и Маска проходят в США

протесты в США, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 01:50 Фото: скриншот видео
Американцы вышли на акцию протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, организаторы из продемократического движения планируют провести более 1400 акций во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Протесты под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти". Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций.

Отмечается, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек.

Согласно данным издания, основные требования протестующих включают прекращение "захвата власти миллиардерами" и коррупции в администрации Трампа, сохранение финансирования Medicaid и Social Security (программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращение атак на иммигрантов и трансгендеров.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля 2025 года, подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство государств столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу, 4 апреля, Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов.

На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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