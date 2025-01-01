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Мир

В канун Нового года молния ударила в шпиль на крыше Капитолия в США

в канун Нового года молния ударила в шпиль на крыше Капитолия, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 22:49 Фото: wikipedia.org
Молния ударила в шпиль на крыше Капитолия в столице США во время грозы в канун наступления Нового года. Кроме того, электрический разряд также угодил в монумент Вашингтона, расположенный между Белым домом и Капитолием, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты The Washington Post, этот гранитный обелиск высотой 169 м установлен в честь первого американского президента Джорджа Вашингтона (1732-1799) и является самым высоким подобным сооружением в мире.

Отмечается, что в столице США установилась аномально теплая погода. Столбик термометра поднимался до плюс 17 градусов Цельсия, хотя обычно температура в это время года находится на отметке около ноля.

В социальных сетях распространилось видео и фотографии, показывающие инцидент с разных сторон.

Ранее сообщалось, что более 100 пассажиров застряли в поезде без отопления в Норвегии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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