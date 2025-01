В канун Нового года молния ударила в шпиль на крыше Капитолия в США

Согласно данным газеты The Washington Post, этот гранитный обелиск высотой 169 м установлен в честь первого американского президента Джорджа Вашингтона (1732-1799) и является самым высоким подобным сооружением в мире.

Отмечается, что в столице США установилась аномально теплая погода. Столбик термометра поднимался до плюс 17 градусов Цельсия, хотя обычно температура в это время года находится на отметке около ноля.

В социальных сетях распространилось видео и фотографии, показывающие инцидент с разных сторон.

A NYE Omen? Lightning hit the U.S. Capitol AND the Washington Monument in DC tonite. pic.twitter.com/0S3ptodGrP