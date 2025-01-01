Более 100 пассажиров застряли в поезде без отопления в Норвегии
Фото: pixabay
Более 100 человек на Бергенской железной дороге в Норвегии застряли в поезде без отопления из-за проблем с двигателем, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Dagbladet, поезд находится между Мюрдалем и Финсе на юго-западе Норвегии. Согласно данным портала, в поезде нет отопления и не функционируют туалеты.
Сроки эвакуации людей пока что не уточняются.
Ранее сообщалось, что смертельный инцидент с фейерверками на Гавайях попал на видео.
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