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Мир

Более 100 пассажиров застряли в поезде без отопления в Норвегии

в Норвегии пассажиры застряли в поезде без отопления, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 22:34 Фото: pixabay
Более 100 человек на Бергенской железной дороге в Норвегии застряли в поезде без отопления из-за проблем с двигателем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dagbladet, поезд находится между Мюрдалем и Финсе на юго-западе Норвегии. Согласно данным портала, в поезде нет отопления и не функционируют туалеты.

Сроки эвакуации людей пока что не уточняются.

Ранее сообщалось, что смертельный инцидент с фейерверками на Гавайях попал на видео.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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