Более 100 пассажиров застряли в поезде без отопления в Норвегии

Более 100 человек на Бергенской железной дороге в Норвегии застряли в поезде без отопления из-за проблем с двигателем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dagbladet, поезд находится между Мюрдалем и Финсе на юго-западе Норвегии. Согласно данным портала, в поезде нет отопления и не функционируют туалеты.

Сроки эвакуации людей пока что не уточняются.

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