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Мир

11 человек пострадали в Нью-Йорке во время стрельбы в ночном клубе

полиция, перестрелка, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 11:51 Фото: pixabay
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате стрельбы в районе Куинс в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNBC, инцидент произошел в ночном клубе, расположенном недалеко от железнодорожной станции. Как минимум три человека, получивших ранения, обратились в местную больницу за медпомощью.

"По меньшей мере 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Куинсе", – говорится в сообщении телеканала.

На место прибыли несколько подразделений полиции. Утверждается, что в стрельбе подозревают двух человек, им удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Владелец Tesla, миллиардер Илон Маск, сообщил, что причиной взрыва автомобиля стала "бомба или очень большой фейерверк".

Андрей Дюсупов
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