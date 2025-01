11 человек пострадали в Нью-Йорке во время стрельбы в ночном клубе

По информации телеканала CNBC, инцидент произошел в ночном клубе, расположенном недалеко от железнодорожной станции. Как минимум три человека, получивших ранения, обратились в местную больницу за медпомощью.

На место прибыли несколько подразделений полиции. Утверждается, что в стрельбе подозревают двух человек, им удалось скрыться.

🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY



At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club



This is still an ACTIVE situation.