11 человек пострадали в Нью-Йорке во время стрельбы в ночном клубе
Фото: pixabay
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате стрельбы в районе Куинс в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала CNBC, инцидент произошел в ночном клубе, расположенном недалеко от железнодорожной станции. Как минимум три человека, получивших ранения, обратились в местную больницу за медпомощью.
"По меньшей мере 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Куинсе", – говорится в сообщении телеканала.
На место прибыли несколько подразделений полиции. Утверждается, что в стрельбе подозревают двух человек, им удалось скрыться.
🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY— Nick Sortor (@nicksortor) January 2, 2025
At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club
This is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/HFYY0Cb3qZ
Ранее сообщалось, что рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Владелец Tesla, миллиардер Илон Маск, сообщил, что причиной взрыва автомобиля стала "бомба или очень большой фейерверк".
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