Самая старая горилла отпраздновала рекордный день рождения: посмотрите на нее

Фату, самая старая в мире горилла, живущая в Берлинском зоопарке, отметила свой 68-й день рождения. Днем рождения примата официально считается 13 апреля 1957 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что представители ее вида – западной равнинной гориллы (Gorilla gorilla gorilla) – обычно живут от 40 до 50 лет.

На сайте Книги рекордов Гиннесса сказано, что имениннице подарили угощение из листьев, фруктов и ягод. Так как у нее уже нет зубов, смотрители следят за тем, чтобы еда была мягкой.

Fatou, the world's oldest gorilla in captivity, has just celebrated her 68th birthday at Berlin Zoo in Germany, where she has lived since 1958. pic.twitter.com/51KiTqhBMW — DW News (@dwnews) April 15, 2025

Генеральный директор Берлинского зоопарка доктор Андреас Книрием считает, что Фату действительно необыкновенна. По его словам, "ее спокойное и достойное поведение очаровывает всех".

Также сказано, что Фату живет в своем собственном вольере, отдельно от пяти других горилл.

Первоначально ее нашел в Западной Африке в 1959 году французский моряк, который затем обменял ее на наличные, чтобы оплатить счет в таверне в Марселе. Затем гориллу приобрела француженка, торговавшая животными, и продала впоследствии Берлинскому зоопарку.

Фото: guinnessworldrecords.com

8 апреля 2025 года в зоопарке Алматы заявили о бедственной ситуации со слонами.