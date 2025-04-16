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Мир

Самая старая горилла отпраздновала рекордный день рождения: посмотрите на нее

горилла, зоопарк, Германия, долгожитель, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:23 Фото: Instagram/zooberlin
Фату, самая старая в мире горилла, живущая в Берлинском зоопарке, отметила свой 68-й день рождения. Днем рождения примата официально считается 13 апреля 1957 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что представители ее вида – западной равнинной гориллы (Gorilla gorilla gorilla) – обычно живут от 40 до 50 лет.

На сайте Книги рекордов Гиннесса сказано, что имениннице подарили угощение из листьев, фруктов и ягод. Так как у нее уже нет зубов, смотрители следят за тем, чтобы еда была мягкой.

Генеральный директор Берлинского зоопарка доктор Андреас Книрием считает, что Фату действительно необыкновенна. По его словам, "ее спокойное и достойное поведение очаровывает всех".

Также сказано, что Фату живет в своем собственном вольере, отдельно от пяти других горилл.

Первоначально ее нашел в Западной Африке в 1959 году французский моряк, который затем обменял ее на наличные, чтобы оплатить счет в таверне в Марселе. Затем гориллу приобрела француженка, торговавшая животными, и продала впоследствии Берлинскому зоопарку.

Фото: guinnessworldrecords.com

8 апреля 2025 года в зоопарке Алматы заявили о бедственной ситуации со слонами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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