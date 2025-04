Самая старая горилла отпраздновала рекордный день рождения: посмотрите на нее

Стоит отметить, что представители ее вида – западной равнинной гориллы (Gorilla gorilla gorilla) – обычно живут от 40 до 50 лет.

На сайте Книги рекордов Гиннесса сказано, что имениннице подарили угощение из листьев, фруктов и ягод. Так как у нее уже нет зубов, смотрители следят за тем, чтобы еда была мягкой.

Fatou, the world's oldest gorilla in captivity, has just celebrated her 68th birthday at Berlin Zoo in Germany, where she has lived since 1958. pic.twitter.com/51KiTqhBMW