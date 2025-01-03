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Мир

В Барселоне намерены жестко наказывать самокатчиков

В Барселоне намерены жестко наказывать самокатчиков , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 02:40 Фото: pixabay
В Барселоне будут пресекать антисоциальное поведение, связанное с быстрым ростом числа владельцев электросамокатов в городе. Теперь им грозит штраф на сумму до 500 евро за езду по тротуарам, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, любому, кто едет на электросамокате по тротуару или без шлема в Барселоне, с 1 февраля грозит штраф в размере до 500 евро (270 тыс. 215 тенге).

Несмотря на то, что город хорошо приспособлен для езды на двухколесном транспорте, его владельцы часто пренебрегают правилами.

По оценкам, электросамокаты совершают около 44 тыс. поездок в день. Но вместе с преимуществами приносят проблемы.

Электросамокаты намного быстрее и в случае аварии более опасны, чем велосипеды. Они также стали излюбленным средством бегства многочисленных барселонских воров сумок и мобильных телефонов.

По новому регламенту, скорость электросамокатов ограничена до 25 км/ч.

Адриа Гомила, ответственная за мобильность в Барселоне, предлагает ввести водительские права для вождения самокатов.

Ранее стало известно, что почти 1000 автомобилей сожгли во Франции в Новый год.

Аксинья Титова
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