Происшествия

В Алматы самокатчик выбил глаз прохожему после замечания

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 14:12 Фото: Zakon.kz
Жители Алматы по-прежнему недовольным агрессивным стилем вождения самокатчиков по городу. Так, один мужчина сделал замечание молодому человеку за езду по тротуару. За что и получил сильный удар в лицо. Как отмечают в социальных сетях, пострадавшему выбили глаз, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города. Там уточнили, что инцидент были зафиксирован в Алмалинском районе.

Теперь по факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Фото: пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Также сказано, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела и привлечение виновного к ответственности.

К сожалению, происшествия с участием самокатчиков происходят на регулярной основе. К примеру, 2 сентября в Алматы двое подростков на самокате наехали на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал.

Уже сегодня, 9 сентября, полиция города отчиталась о ситуации с электросамокатами на дорогах.

В рамках масштабных рейдовых мероприятий за сутки выявили более 800 (с начала года выявлено более 16 тысяч) нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:

  • 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);
  • 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);
  • 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);
  • 47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);
  • 23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).

Примечательно, что президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
