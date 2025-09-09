В Алматы самокатчик выбил глаз прохожему после замечания

Жители Алматы по-прежнему недовольным агрессивным стилем вождения самокатчиков по городу. Так, один мужчина сделал замечание молодому человеку за езду по тротуару. За что и получил сильный удар в лицо. Как отмечают в социальных сетях, пострадавшему выбили глаз, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города. Там уточнили, что инцидент были зафиксирован в Алмалинском районе.

Теперь по факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Фото: пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Также сказано, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела и привлечение виновного к ответственности.

К сожалению, происшествия с участием самокатчиков происходят на регулярной основе. К примеру, 2 сентября в Алматы двое подростков на самокате наехали на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал.

Уже сегодня, 9 сентября, полиция города отчиталась о ситуации с электросамокатами на дорогах.

В рамках масштабных рейдовых мероприятий за сутки выявили более 800 (с начала года выявлено более 16 тысяч) нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:

489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);

237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);

11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);

47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);

23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).

Примечательно, что президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности.