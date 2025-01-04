Четыре человека попали под пули во время стрельбы в США
Фото: скриншот видео
4 января в Вашингтоне во время стрельбы пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.
Как пишет в социальной сети X (бывшая Twitter) пресс-служба полицейского департамента по региону, инцидент произошел по улице Гарри Томаса Уэй Норт-Ист недалеко от метро.
"Предварительно установлено, что на месте происшествия обнаружены взрослый мужчина и взрослая женщина (…) еще двое взрослых мужчин доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Согласно данным полиции, все пострадавшие находятся в сознании. Двое из мужчин госпитализированы.
Отметим, что пока нет никакой информации о подозреваемых или мотивах.
BREAKING 🚨— MIDDLE EAST NEWS (@middleeastnevs) January 4, 2025
4-5 people shot in Washington D.C.
We will pass on information as it becomes available ⏳#WashingtonTerroristAtack#Washington pic.twitter.com/vy901Ak62Y
Ранее сообщалось, что в Мексике расстреляли четырех туристов.
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