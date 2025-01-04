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Мир

Четыре человека попали под пули во время стрельбы в США

стрельба в США, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 09:20 Фото: скриншот видео
4 января в Вашингтоне во время стрельбы пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет в социальной сети X (бывшая Twitter) пресс-служба полицейского департамента по региону, инцидент произошел по улице Гарри Томаса Уэй Норт-Ист недалеко от метро.

"Предварительно установлено, что на месте происшествия обнаружены взрослый мужчина и взрослая женщина (…) еще двое взрослых мужчин доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, все пострадавшие находятся в сознании. Двое из мужчин госпитализированы.

Отметим, что пока нет никакой информации о подозреваемых или мотивах.

Ранее сообщалось, что в Мексике расстреляли четырех туристов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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