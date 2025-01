Четыре человека попали под пули во время стрельбы в США

Как пишет в социальной сети X (бывшая Twitter) пресс-служба полицейского департамента по региону, инцидент произошел по улице Гарри Томаса Уэй Норт-Ист недалеко от метро.

Согласно данным полиции, все пострадавшие находятся в сознании. Двое из мужчин госпитализированы.

Отметим, что пока нет никакой информации о подозреваемых или мотивах.

4-5 people shot in Washington D.C.



