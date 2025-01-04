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Мир

В Мексике расстреляли четырех туристов

В Мексике расстреляли четырех туристов , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 06:59 Фото: pixabay
Четверо родственников застрелили в Мексике. Трое взрослых приходились друг другу родственниками. Они погибли. Выживший после перестрелки ребенок находится в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В момент нападения семья находилась во внедорожнике с номерными знаками Иллинойса (США).

По данным Генеральной прокуратуры Дуранго, погибли трое взрослых: два брата, граждане США, Висенте Пенья Родригес и Антонио Фернандес Родригес, а также их родственник, местный житель, Хорхе Эдуардо Варгас Агирре.

По данным генеральной прокуратуры, несовершеннолетний сын Висенте Пенья Родригеса выжил и находится в критическом состоянии.

Нападение произошло 3 января вечером. Внедорожник нашли на обочине шоссе Франциско Зарко. По данным чикагской станции ABC WLS, Висенте Пенья Родригес проживал в Чикаго и находился в Мексике на каникулах со своим сыном-подростком .

Ранее стало известно, что Дед Мороз сделал селфи с бизнесменом и застрелил его.

Аксинья Титова
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