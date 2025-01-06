Папа Римский раскритиковал монахинь за грустные лица и любовь к сплетням
Фото: pixabay
Папа Римский Франциск призвал сестер Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы избавиться от «кислого» выражения лица и быть более приветливыми, сообщает Zakon.kz.
Глава католической церкви признался, что ему часто доводилось видеть монахинь с суровыми "уксусными лицами", отпугивающими людей, пишет The Sunday Times.
"Сестры должны проявлять дружелюбие, чтобы привлечь население к религии".Папа Римский
Он сделал акцент на проблеме, которая давно присутствует в католической церкви. Это пристрастие монахинь к сплетням. Понтифик назвал сплетни ядом и выразил надежду на то, что сестры смогут воздержаться от них.
One of the great things about Pope Francis is his playful but fatherly interaction with nuns.— Pope Respecter (@poperespecter1) January 6, 2025
Recently, he told a group of nuns to share the joy of Christ and avoid being harsh-asking them to leave "vinegar faces" behind. pic.twitter.com/W01BviepRr
А монахиня из Бразилии стала старейшим человеком в мире в возрасте 116 лет 210 дней.
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