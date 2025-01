Папа Римский раскритиковал монахинь за грустные лица и любовь к сплетням

Глава католической церкви признался, что ему часто доводилось видеть монахинь с суровыми "уксусными лицами", отпугивающими людей, пишет The Sunday Times.

Он сделал акцент на проблеме, которая давно присутствует в католической церкви. Это пристрастие монахинь к сплетням. Понтифик назвал сплетни ядом и выразил надежду на то, что сестры смогут воздержаться от них.

One of the great things about Pope Francis is his playful but fatherly interaction with nuns.



Recently, he told a group of nuns to share the joy of Christ and avoid being harsh-asking them to leave "vinegar faces" behind. pic.twitter.com/W01BviepRr