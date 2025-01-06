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Мир

Папа Римский раскритиковал монахинь за грустные лица и любовь к сплетням

Папа Римский, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 02:40 Фото: pixabay
Папа Римский Франциск призвал сестер Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы избавиться от «кислого» выражения лица и быть более приветливыми, сообщает Zakon.kz.

Глава католической церкви признался, что ему часто доводилось видеть монахинь с суровыми "уксусными лицами", отпугивающими людей, пишет The Sunday Times.

"Сестры должны проявлять дружелюбие, чтобы привлечь население к религии".Папа Римский

Он сделал акцент на проблеме, которая давно присутствует в католической церкви. Это пристрастие монахинь к сплетням. Понтифик назвал сплетни ядом и выразил надежду на то, что сестры смогут воздержаться от них.

А монахиня из Бразилии стала старейшим человеком в мире в возрасте 116 лет 210 дней.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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