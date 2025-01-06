Монахиня-футболистка возглавила список старейших людей в мире

Монахиня из Бразилии стала старейшим человеком в мире в возрасте 116 лет 210 дней. Инах Канабарро Лукас получила титулы старейшей живущей женщины и старейшего живущего человека после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, сестра Ина Канабарро росла такой худощавой, что многие не верили, что она переживет детство. Об этом рассказал ее 84-летний племянник Клебер Канабарро.

Но теперь монахиня прикованная к инвалидной коляске, названа старейшим человеком в мире, чья жизнь подтверждена записями о ранней жизни.

Фото: LongeviQuest

Секретом своего долголетия старевшая женщина назвала веру.

"Я молода, красива и дружелюбна – все эти замечательные, позитивные качества присущи и вам", – говорит монахиня-терезианка посетителям дома престарелых в южнобразильском городе Порту-Алегри.

Ее племянник проводит с ней время каждую субботу и посылает ей голосовые сообщения, чтобы поддержать ее после двух госпитализаций.

Канабарро родилась 27 мая 1908 года в большой семье на юге Бразилии. Она занялась религиозной деятельностью еще подростком и провела два года в Монтевидео, Уругвай, прежде чем переехать в Рио-де-Жанейро и в конечном итоге обосноваться в своем родном штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Она всю жизнь была учителем, среди ее бывших учеников был генерал Жуан Фигейреду, последний из военных диктаторов, правивших Бразилией с 1964 по 1985 год.

Местный футбольный клуб Inter, каждый год празднует день рождения монахини, как своего самого старейшего болельщика. В эти дни ее комната украшена подарками в красно-белых цветах команды.

Ранее житель Индии установил мировой рекорд, остановив языком 57 вентиляторов за минуту.