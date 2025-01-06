Монахиня-футболистка возглавила список старейших людей в мире
По информации AP, сестра Ина Канабарро росла такой худощавой, что многие не верили, что она переживет детство. Об этом рассказал ее 84-летний племянник Клебер Канабарро.
Но теперь монахиня прикованная к инвалидной коляске, названа старейшим человеком в мире, чья жизнь подтверждена записями о ранней жизни.
Фото: LongeviQuest
Секретом своего долголетия старевшая женщина назвала веру.
"Я молода, красива и дружелюбна – все эти замечательные, позитивные качества присущи и вам", – говорит монахиня-терезианка посетителям дома престарелых в южнобразильском городе Порту-Алегри.
Ее племянник проводит с ней время каждую субботу и посылает ей голосовые сообщения, чтобы поддержать ее после двух госпитализаций.
Канабарро родилась 27 мая 1908 года в большой семье на юге Бразилии. Она занялась религиозной деятельностью еще подростком и провела два года в Монтевидео, Уругвай, прежде чем переехать в Рио-де-Жанейро и в конечном итоге обосноваться в своем родном штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Она всю жизнь была учителем, среди ее бывших учеников был генерал Жуан Фигейреду, последний из военных диктаторов, правивших Бразилией с 1964 по 1985 год.
Местный футбольный клуб Inter, каждый год празднует день рождения монахини, как своего самого старейшего болельщика. В эти дни ее комната украшена подарками в красно-белых цветах команды.
Ранее житель Индии установил мировой рекорд, остановив языком 57 вентиляторов за минуту.