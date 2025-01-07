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Мир

Тысячи авиарейсов отменили в США из-за зимнего шторма

США, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 05:25 Фото: Х/aijesinfo
6 и 7 января несколько тысяч рейсов отменены или задержаны в США из-за сильнейшего зимнего шторма, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBC News, стихия угрожает стать рекордной за последнее десятилетие. В зоне риска оказалось более 60 млн человек.

Непогода растягивается от центральной части страны до восточного побережья. Под снегом рискуют оказаться даже те районы, где настоящая зима в диковинку. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превысила 35 см. В горах Юты снегопад вызвал сход лавины.

На трассах – гололедица, участились аварии. Коммунальные службы круглосуточно расчищают дороги. Автомобилисты откапывают машины. У многих здесь машины с низкой посадкой и нет подходящих для такой погоды шин. Множество людей застряли в аэропортах.

Также шторм вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии: без света уже более 300 тысяч человек. Половина из них проживает в Кентукки и Вирджинии. Аварийные отключения угрожают и жителям соседних штатов. Полки магазинов пустеют. Люди скупают продукты питания и воду.

Несмотря на непогоду заседание Конгресса, где подтвердили избрание Дональда Трампа прошло в штатном режиме.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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