Тысячи авиарейсов отменили в США из-за зимнего шторма

6 и 7 января несколько тысяч рейсов отменены или задержаны в США из-за сильнейшего зимнего шторма, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBC News, стихия угрожает стать рекордной за последнее десятилетие. В зоне риска оказалось более 60 млн человек.

More than 4,000 flights in the 🇺🇸 have been delayed with another 1,880 already cancelled today as this winter storm moves eastward — CNBC pic.twitter.com/SWArE0MonB — Evan (@StockMKTNewz) January 6, 2025

Непогода растягивается от центральной части страны до восточного побережья. Под снегом рискуют оказаться даже те районы, где настоящая зима в диковинку. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превысила 35 см. В горах Юты снегопад вызвал сход лавины.

На трассах – гололедица, участились аварии. Коммунальные службы круглосуточно расчищают дороги. Автомобилисты откапывают машины. У многих здесь машины с низкой посадкой и нет подходящих для такой погоды шин. Множество людей застряли в аэропортах.

US Hit By Severe Winter #Storm, Over 5000 Flights Delayed and Emergency Declared (🎦 Firstpost) #Weather #severewx pic.twitter.com/fbrS73hKVQ — Albert Solé  (@asolepascual) January 6, 2025

Также шторм вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии: без света уже более 300 тысяч человек. Половина из них проживает в Кентукки и Вирджинии. Аварийные отключения угрожают и жителям соседних штатов. Полки магазинов пустеют. Люди скупают продукты питания и воду.

🚨🇺🇸 SNOWPOCALYPSE SWEEPS MID-ATLANTIC, CANCELLING FLIGHTS



Over a foot of snow hits, with nearly 1,900 flight cancellations.



D.C. schools and federal offices shut down.



330,000+ homes lose power amid Arctic blast.



Kansas City faces its heaviest snowfall in 30+ years.



States… pic.twitter.com/ka0Aqfn3wd — Info Room (@InfoR00M) January 7, 2025

Несмотря на непогоду заседание Конгресса, где подтвердили избрание Дональда Трампа прошло в штатном режиме.