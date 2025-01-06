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Мир

Ирония судьбы: Харрис объявила победу Трампа

США, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 02:55 Фото: X/realDonaldJNews
6 января в Вашингтоне на совместном заседании Сената и Палаты представителей вице-президент США Камала Харрис объявила официальный результат выборов президента страны, сообщает Zakon.kz.

По закону страны, процессом итогового подсчета голосов выборщиков руководит вице-президент, поэтому Камала Харрис утвердила собственное поражение. Были озвучены подсчитанные голоса выборщиков от отдельных штатов – 312 за Трампа и 226 за Харрис.

Вице-президент выполнила свои обязанности строго по протоколу и не стала оспаривать победу Трампа. Процедура прошла быстро и без беспорядков.

Как передает USA Today, Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента. Таким образом Дональд Трамп официально объявлен 47 президентом США. Остался последний шаг к вступлению Трампа в должность – инаугурация, которая пройдет 20 января.

"Эх, Камала!.. Красиво проиграла", – резюмировали противостояние Харрис и Трампа интернет-пользователи.

На днях Харрис подверглась нападкам с стороны жителей США за незнание слов клятвы верности флагу страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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