Ирония судьбы: Харрис объявила победу Трампа

По закону страны, процессом итогового подсчета голосов выборщиков руководит вице-президент, поэтому Камала Харрис утвердила собственное поражение. Были озвучены подсчитанные голоса выборщиков от отдельных штатов – 312 за Трампа и 226 за Харрис.

Вице-президент выполнила свои обязанности строго по протоколу и не стала оспаривать победу Трампа. Процедура прошла быстро и без беспорядков.

Как передает USA Today, Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента. Таким образом Дональд Трамп официально объявлен 47 президентом США. Остался последний шаг к вступлению Трампа в должность – инаугурация, которая пройдет 20 января.

IT'S OFFICIAL! CONGRESS CERTIFIES TRUMP 2024 VICTORY! MORE TRUTH AT https://t.co/1pFeF6wOw1 pic.twitter.com/4wB53rUbLK