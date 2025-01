Не менее 32 человек погибли при землетрясении в Тибете

По данным агентства Синьхуа, еще 38 пострадали.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало о как минимум девяти погибших. Стихия привела к разрушению многих зданий. Власти организовали поисково-спасательные работы. В зоне бедствия начата эвакуация населения.

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf