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Мир

Не менее 32 человек погибли при землетрясении в Тибете

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 10:06 Фото: wikimedia
При землетрясении в Тибете (автономная область в составе Китая) погибли не менее 32 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Синьхуа, еще 38 пострадали.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало о как минимум девяти погибших. Стихия привела к разрушению многих зданий. Власти организовали поисково-спасательные работы. В зоне бедствия начата эвакуация населения.

Землетрясение было зафиксировано в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушилось множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Андрей Дюсупов
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