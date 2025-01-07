Не менее 32 человек погибли при землетрясении в Тибете

При землетрясении в Тибете (автономная область в составе Китая) погибли не менее 32 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Синьхуа, еще 38 пострадали.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало о как минимум девяти погибших. Стихия привела к разрушению многих зданий. Власти организовали поисково-спасательные работы. В зоне бедствия начата эвакуация населения.

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

Землетрясение было зафиксировано в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушилось множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.