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Мир

Трамп предупредил американцев о трудных временах

Дональд Трамп, президент США, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 09:23 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп предупредил граждан о трудных временах в связи с введением пошлин, но пообещал американцам, что конечный результат будет историческим, сообщает Zakon.kz.

Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

"Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче", – говорится в сообщении президента. При этом он отметил, что пошлины нанесли больший вред Китаю, чем Штатам.

2 апреля 2025 года Трамп повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10%, но для некоторых государств пошлины достигли 30-55%. Решение ужесточить торговлю американский лидер объяснил усиливающимся торговым дисбалансом.

6 апреля 2025 года стало известно о многочисленных митингах в США, которые американцы устраивают против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США. Организаторы протестов планируют провести более 1400 акций во всех 50 штатах и в округе Колумбия.

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Андрей Дюсупов
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