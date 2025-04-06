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Мир

В Афганистане объявился самый старый человек в мире – ему 140 лет

долгожители, Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 10:19 Фото: Х/TOLOnews
В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека, которому 140 лет. Мужчина живет в восточной провинции Хост, сообщает Zakon.kz.

По информации новостного портала Tolo news, у Акеля Назира, который может быть признан самым долгоживущим человеком на Земле, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби.

"Назир рассказал, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. По его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства", – пишут журналисты.

В материале сказано, что семья Назира просит правительство подтвердить его возраст документами, поскольку архивное дело в Афганистане недостаточно развито, чтобы сделать это.

В октябре 2024 года сообщалось о смерти одной из старейших жительниц планеты. Элизабет Фрэнсис скончалась в США в возрасте 115 лет. По возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру.

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Андрей Дюсупов
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