В Афганистане объявился самый старый человек в мире – ему 140 лет

В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека, которому 140 лет. Мужчина живет в восточной провинции Хост, сообщает Zakon.kz.

По информации новостного портала Tolo news, у Акеля Назира, который может быть признан самым долгоживущим человеком на Земле, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби.

"Назир рассказал, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. По его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства", – пишут журналисты.

В материале сказано, что семья Назира просит правительство подтвердить его возраст документами, поскольку архивное дело в Афганистане недостаточно развито, чтобы сделать это.

В октябре 2024 года сообщалось о смерти одной из старейших жительниц планеты. Элизабет Фрэнсис скончалась в США в возрасте 115 лет. По возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру.