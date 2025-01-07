Герб Дании изменили после слов Трампа про покупку Гренландии

Дания сменила королевский герб, выделив на нем символ Гренландии, из-за недавних заявлений Трампа о желании владеть самым большим островом в мире, сообщает Zakon.kz.

На решение правящей в Дании династии Глюксбургов изменить королевский герб могла повлиять серия заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах купить Гренландию, пишет The Guardian.

"В конце декабря король Фредерик X поручил убрать с герба три короны, которые были отсылкой к унии с Норвегией и Швецией и присутствовали на гербе более 500 лет. Вместе с этим гербы Гренландии и Фарерских островов – белого медведя и барана – разделили на две части и переместили на второе и третье поля, тогда как символы Дании и Южной Ютландии оказались на первом и четвертом полях", – уточняет газета.

Denmark changes coat of arms amid Trump's ambitions for Greenland — The Guardian https://t.co/wEgHNwDlKe The Danish king has altered the royal coat of arms, making Greenland and the Faroe Islands more prominent. The new design reflects a commitment to maintaining control over… pic.twitter.com/Um2a58ft5r — AustinBlue (@MakeTexasBlue22) January 7, 2025

Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности, напоминает The Guardian. Также, по данным газеты, на решение по гербу могли повлиять недавние заявления Трампа об "абсолютной необходимости" владеть Гренландией.

Трамп еще в декабре 2024 года заявил, что для США "абсолютно необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире". Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия "не продается и никогда не будет продаваться". Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.

В декабре 2024 года Трамп сделал неожиданное заявление и о Панамском канале. Он сообщил, что канал может снова перейти в собственность США.