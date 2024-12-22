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Мир

Трамп сделал неожиданное заявление о Панамском канале США

США, Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 12:43 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Панамский канал может снова перейти в собственность США. Такое неожиданное заявление сделал избранный президент Америки Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Плата за проход канала, взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться" – заявил Трамп.

По его словам, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.

Он также выразил недовольство тем, что Китай тоже пользуется Панамским каналом, несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.

"Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", – добавил Трамп.

Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

Ранее Трамп заявил, что настроен отменить переход на летнее время. По мнению экспертов, это может улучшить здоровье и благополучие людей.

Андрей Дюсупов
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