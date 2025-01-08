В Египте нашли гробницу врача знаменитого фараона

Во время раскопок в районе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и древностей Египта. Совместная франко-швейцарская миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу.

Он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, в частности – главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства.

По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробницу врача, вероятно, разграбили, однако на стенах остались изображения.

В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.

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