Ученых озадачил неожиданный поворот древнего "Колеса духов"

Исследователи из Тель-Авивского университета и Университета имени Бен-Гуриона в Негеве пересмотрели гипотезу о назначении сооружения из огромных каменных глыб Руджм-эль-Хири, также известного как "Колесо призраков или духов", сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Remote Sensing (RS).

Расположенное на Голанских высотах "Колесо духов", датируемое 4500 годом до н. э., ранее считалось обсерваторией, благодаря его предполагаемому соответствию астрономическим объектам. Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию.

"Ученые обнаружили, что за тысячи лет структура подверглась значительным изменениям из-за тектонической активности. Анализ показал, что "Колесо призраков" повернулось против часовой стрелки и сместилось на десятки метров от своего изначального положения. Это открытие объясняет, почему современные астрономические соответствия могли не существовать в момент строительства", – говорится в публикации.

Используя геофизический и геомагнитный анализ, а также спутниковые снимки, исследователи определили, что структура многократно перестраивалась и модифицировалась. Помимо центрального кургана и концентрических кругов, были обнаружены дополнительные элементы, такие как стены, что говорит о сложной истории использования сооружения.

Теперь ученые предполагают, что "Колесо призраков" могло служить крепостью, местом собраний или выполнять другие функции, которые со временем менялись.

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