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Мир

Ученый из Франции сравнил рисующих обезьян с детьми

Наблюдения, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:17 Фото: Х/cedricsueur
Этолог Седрик Суер из Страсбургского университета во Франции обратил внимание на взаимодействие японских макак с камнями и мелом, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году он изучал поведение почти 200 обезьян, когда те катали большие и маленькие камни по земле. Затем Седрик раздал макакам белые мелки. Свои размышления этолог изложил на днях в статье, опубликованной в журнале Primates.

Этолог заметил, что макаки активнее всего бороздили землю при двух условиях:

  • когда вокруг было много туристов, охотно кормивших животных;
  • когда на улице стояла солнечная и теплая погода, а почва была сухой.

Процесс рисования мелом для макак не был творческим. В основном они кусали, ели и засовывали мел в рот. Затем они его катали по земле, нюхали, ломали и делали с ним много чего еще. В среднем обезьяны проводили с мелками около половины минуты.

Однако общей для всех наблюдений чертой был возраст макак, катающих камни или играющих с мелом: почти все оказались молодыми. Седрик заметил только одну взрослую самку и одного взрослого самца, взявшихся за мел.

Хотя автор научной работы подчеркнул, что в целом характер рисунков кажется спонтанным, растирание мела по различным поверхностям он назвал целенаправленным. Макаки, возможно, старались таким образом оставить след в четких геометрических границах.

"Нанесение пометок мелом кажется макакам самовознаграждающимся занятием. Такое поведение подчеркивает, что деятельность может сама по себе приносить удовлетворение, независимо от ее результата, как это наблюдается на первых этапах обучения детей рисованию", – порассуждал Суер в своей статье.

А в Китае супружеская пара снимала видео о домашнем насилии для увеличения подписчиков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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