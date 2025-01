Ученый из Франции сравнил рисующих обезьян с детьми

В прошлом году он изучал поведение почти 200 обезьян, когда те катали большие и маленькие камни по земле. Затем Седрик раздал макакам белые мелки. Свои размышления этолог изложил на днях в статье, опубликованной в журнале Primates.

Этолог заметил, что макаки активнее всего бороздили землю при двух условиях:

Процесс рисования мелом для макак не был творческим. В основном они кусали, ели и засовывали мел в рот. Затем они его катали по земле, нюхали, ломали и делали с ним много чего еще. В среднем обезьяны проводили с мелками около половины минуты.

Однако общей для всех наблюдений чертой был возраст макак, катающих камни или играющих с мелом: почти все оказались молодыми. Седрик заметил только одну взрослую самку и одного взрослого самца, взявшихся за мел.

Et les macaques commencèrent à dessiner avec des craies.



Nouveau papier : Sueur, C. From stones to sketches: investigating tracing behaviours in Japanese macaques. Primates (2025). https://t.co/TBT8Lpb1vw pic.twitter.com/zwMefn2I2f