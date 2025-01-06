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Мир

Супруги в Китае подделывали видео для увеличения подписчиков и были арестованы

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 03:55 Фото: pexels
В Китае арестовали супружескую пару, которая снимала постановочные видео о домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, эти пара транслировала их в интернете для набора подписчиков. Мужчина признался во время допроса, что сфабриковал видео, потому что завидовал интернет-знаменитостям и хотел зарабатывать деньги на прямых эфирах так же, как они. Вместе с женой он написал сценарии драматических роликов, а затем реализовал их и транслировал в сеть.

"Видео были последовательными, с сюжетом", – говорится в публикации.

Как и задумывали супруги, ролики стали вирусными и количество подписчиков начало расти. Однако парой заинтересовалось Министерство общественной безопасности, которое занимается очисткой онлайн-среды. Пару поместили под пятидневный административный арест.

А Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19 спустя пять лет после начала пандемии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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