Супруги в Китае подделывали видео для увеличения подписчиков и были арестованы

В Китае арестовали супружескую пару, которая снимала постановочные видео о домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, эти пара транслировала их в интернете для набора подписчиков. Мужчина признался во время допроса, что сфабриковал видео, потому что завидовал интернет-знаменитостям и хотел зарабатывать деньги на прямых эфирах так же, как они. Вместе с женой он написал сценарии драматических роликов, а затем реализовал их и транслировал в сеть.

"Видео были последовательными, с сюжетом", – говорится в публикации.

Как и задумывали супруги, ролики стали вирусными и количество подписчиков начало расти. Однако парой заинтересовалось Министерство общественной безопасности, которое занимается очисткой онлайн-среды. Пару поместили под пятидневный административный арест.

А Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19 спустя пять лет после начала пандемии.