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Мир

Эрдоган высказался о своем выдвижении в президенты Турции еще на один срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 09:06 Фото: akorda.kz
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты еще на один срок, об этом он заявил впервые, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган выступил в субботу, 11 января 2025 года, на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития. На сцене у него состоялся диалог с известным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. Артист спросил главу государства о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

"Если ты за, то и я за", – ответил Эрдоган певцу.

Татлысес обратился к публике и заявил – мы получили от него обещание.

Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум.

Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок.

7 января 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов.

Андрей Дюсупов
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