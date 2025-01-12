Огненные торнадо обрушились на Калифорнию

На Лос-Анджелес, где бушуют пожары, обрушились огненные торнадо. Видеокадрами редкого и пугающего явления делятся в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, такие торнадо появляются когда огонь и сильные ветры образуют вращающийся столб пламени, пепла и дыма. Такие явления зафиксировали 11 января 2025 года в Малхолланд Драйв в горах Санта-Моники.

Have you ever seen a Fire Tornado? pic.twitter.com/ssj2ZBMoVe — JP (@JP41776) January 12, 2025

Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 16. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести. В субботу, 11 января, сообщалось, что в округе бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания – Итон и Пэлисейдс – локализованы лишь на 3% и 8%, соответственно.

О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе стало известно 8 января 2025 года. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от бедствия составит порядка 52–57 млрд долларов.