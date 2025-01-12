Вдова миллиардера, погибшего в батискафе Титан, получила крохи от его состояния
Несмотря на статус миллиардера и ведущую роль в семейной бизнес-империи Dawood, которая ежегодно приносит 1,5 миллиарда евро дохода, его жена Кристин получила наследство в размере всего 91 614 евро.
Как сообщает Daily Mail, причиной такого небольшого наследства стало отсутствие действительного завещания. Семья жила в английском графстве Суррей, где, согласно местным законам, без завещания в наследство включается лишь часть активов, находящихся в Великобритании. При этом основное состояние, принадлежащее Давуду, остается за пределами страны.
Трагедия произошла летом 2023 года, когда небольшая подводная лодка Tитан отправилась к обломкам "Титаника". Вместе с Шахзадой и Сулейманом на борту находились еще три человека: генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хамиш Хардинг и французский эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наржоле.
OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.— Sky News (@SkyNews) June 19, 2023
Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0
Достигнув глубины 3800 метров, батискаф не выдержал – его корпус разрушился под влиянием огромного давления. Обломки были найдены всего в 330 метрах от носа "Титаника".
Ранее стало известно, что береговая охрана США все еще пытается установить причину взрыва батискафа во время глубоководного погружения.