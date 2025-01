Вдова миллиардера, погибшего в батискафе Титан, получила крохи от его состояния

Несмотря на статус миллиардера и ведущую роль в семейной бизнес-империи Dawood, которая ежегодно приносит 1,5 миллиарда евро дохода, его жена Кристин получила наследство в размере всего 91 614 евро.

Как сообщает Daily Mail, причиной такого небольшого наследства стало отсутствие действительного завещания. Семья жила в английском графстве Суррей, где, согласно местным законам, без завещания в наследство включается лишь часть активов, находящихся в Великобритании. При этом основное состояние, принадлежащее Давуду, остается за пределами страны.

Трагедия произошла летом 2023 года, когда небольшая подводная лодка Tитан отправилась к обломкам "Титаника". Вместе с Шахзадой и Сулейманом на борту находились еще три человека: генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хамиш Хардинг и французский эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наржоле.

OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.



Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0