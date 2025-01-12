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Мир

Вдова миллиардера, погибшего в батискафе Титан, получила крохи от его состояния

море, батискаф, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 16:57 Фото: wikipedia
Вдова пакистанского миллиардера Шахзады Давуда Кристина Давуд и ее 17-летняя дочь Алина остались практически ни с чем после трагедии с подводной лодкой Титан, в которой погибли сам Шахзада и его 19-летний сын Сулейман, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на статус миллиардера и ведущую роль в семейной бизнес-империи Dawood, которая ежегодно приносит 1,5 миллиарда евро дохода, его жена Кристин получила наследство в размере всего 91 614 евро.

Как сообщает Daily Mail, причиной такого небольшого наследства стало отсутствие действительного завещания. Семья жила в английском графстве Суррей, где, согласно местным законам, без завещания в наследство включается лишь часть активов, находящихся в Великобритании. При этом основное состояние, принадлежащее Давуду, остается за пределами страны.

Трагедия произошла летом 2023 года, когда небольшая подводная лодка Tитан отправилась к обломкам "Титаника". Вместе с Шахзадой и Сулейманом на борту находились еще три человека: генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хамиш Хардинг и французский эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наржоле.

Достигнув глубины 3800 метров, батискаф не выдержал – его корпус разрушился под влиянием огромного давления. Обломки были найдены всего в 330 метрах от носа "Титаника".

Ранее стало известно, что береговая охрана США все еще пытается установить причину взрыва батискафа во время глубоководного погружения.

Андрей Дюсупов
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