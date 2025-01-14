В Индии стартовал самый многолюдный фестиваль на планете: он соберет 400 млн паломников
Что празднуют
Кумбха Мела ("праздник кувшина") – обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма, проводящиеся с периодом в несколько лет.
Целью паломников по очереди становятся города Праяградж, Харидвар, Уджайн и Нашик.
Кульминация празднества приходится на массовое омовение в водах Ганга (в Харидваре), Сипры (в Уджайне), Годавари (в Нашике) либо Сангама (в Праяге), символизирующее очищение души и тела.
Примечательно, что Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
"Kumbh Mela is a grand symphony of devotion, where each soul plays its unique melody."#HarHarMahadev#MahaKumbh pic.twitter.com/ank81mrIcK— Ritu Shetty🇮🇳( NO DM) (@kindsoulritz) January 13, 2025
Как отмечено в публикации издания РБК LIfe, у праздника существует несколько разновидностей. Каждая из них длится несколько недель, отмечается в разное время и в разных местах в соответствии с индуистской традицией.
क्या आप कभी कुंभ गए हो?— jagriti Yadav (@JagritiYadav132) January 13, 2025
इस बार आप कुंभ जाने वाले हैं??
चलिए साथ मे बोलते हैं... हर हर गंगे🙏#एकता_का_महाकुम्भ #MahaKumbh2025 #KumbhMela pic.twitter.com/nm9S8Rk3hG
В какой город потянутся паломники, зависит от астрологического прогноза.
En #Inde, le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela a commencé, 400 millions de fidèles attendus— Libération (@libe) January 13, 2025
Avant le lever du soleil, la foule des pèlerins s’est immergée dans les eaux du Gange et de la Yamuna pour, selon la tradition, se laver de ses péchés.
➡️ https://t.co/zlh6bWmSBq pic.twitter.com/Ef3ZL2zuNv
Стоит подчеркнуть, что для этого масштабного мероприятия был построен небольшой город с дорогами, водоснабжением, телекоммуникационными вышками для паломников.
Maha Kumbh Mela 2025 is expected to have 400 Million visitors (40 cr). pic.twitter.com/0uq0mB0To2— Clever Comebacks (@BrutalReplies) January 13, 2025
Городок из 180 тыс. палаток разделен на 25 районов. Также проживание в многоместных палатках, пользование водой и электричеством для паломников бесплатное, как и медицинское обслуживание.
8 января сообщалось, что в Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в красочном мероприятии, неожиданно взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы.