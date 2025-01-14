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Мир

В Индии стартовал самый многолюдный фестиваль на планете: он соберет 400 млн паломников

В Индии стартовал самый многолюдный праздник на планете, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 11:44 Фото: ich.unesco.org
С 13 января по 26 февраля 2025 года в индийском городе Праяградж пройдет религиозный праздник Маха Кумбха Мела. Ожидается, что на нем побывают 400 млн человек – паломники, аскеты и туристы, сообщает Zakon.kz.

Что празднуют

Кумбха Мела ("праздник кувшина") – обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма, проводящиеся с периодом в несколько лет.

Целью паломников по очереди становятся города Праяградж, Харидвар, Уджайн и Нашик.

Кульминация празднества приходится на массовое омовение в водах Ганга (в Харидваре), Сипры (в Уджайне), Годавари (в Нашике) либо Сангама (в Праяге), символизирующее очищение души и тела.

Примечательно, что Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как отмечено в публикации издания РБК LIfe, у праздника существует несколько разновидностей. Каждая из них длится несколько недель, отмечается в разное время и в разных местах в соответствии с индуистской традицией.

В какой город потянутся паломники, зависит от астрологического прогноза.

Стоит подчеркнуть, что для этого масштабного мероприятия был построен небольшой город с дорогами, водоснабжением, телекоммуникационными вышками для паломников.

Городок из 180 тыс. палаток разделен на 25 районов. Также проживание в многоместных палатках, пользование водой и электричеством для паломников бесплатное, как и медицинское обслуживание.

8 января сообщалось, что в Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в красочном мероприятии, неожиданно взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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