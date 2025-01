В Индии стартовал самый многолюдный фестиваль на планете: он соберет 400 млн паломников

Кумбха Мела ("праздник кувшина") – обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма, проводящиеся с периодом в несколько лет.

Целью паломников по очереди становятся города Праяградж, Харидвар, Уджайн и Нашик.

Кульминация празднества приходится на массовое омовение в водах Ганга (в Харидваре), Сипры (в Уджайне), Годавари (в Нашике) либо Сангама (в Праяге), символизирующее очищение души и тела.

Примечательно, что Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

