В Индии стартовал самый многолюдный фестиваль на планете: он соберет 400 млн паломников

С 13 января по 26 февраля 2025 года в индийском городе Праяградж пройдет религиозный праздник Маха Кумбха Мела. Ожидается, что на нем побывают 400 млн человек – паломники, аскеты и туристы, сообщает Zakon.kz.

Что празднуют

Кумбха Мела ("праздник кувшина") – обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма, проводящиеся с периодом в несколько лет.

Целью паломников по очереди становятся города Праяградж, Харидвар, Уджайн и Нашик.

Кульминация празднества приходится на массовое омовение в водах Ганга (в Харидваре), Сипры (в Уджайне), Годавари (в Нашике) либо Сангама (в Праяге), символизирующее очищение души и тела.

Примечательно, что Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

"Kumbh Mela is a grand symphony of devotion, where each soul plays its unique melody."#HarHarMahadev#MahaKumbh pic.twitter.com/ank81mrIcK — Ritu Shetty🇮🇳( NO DM) (@kindsoulritz) January 13, 2025

Как отмечено в публикации издания РБК LIfe, у праздника существует несколько разновидностей. Каждая из них длится несколько недель, отмечается в разное время и в разных местах в соответствии с индуистской традицией.

В какой город потянутся паломники, зависит от астрологического прогноза.

En #Inde, le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela a commencé, 400 millions de fidèles attendus



Avant le lever du soleil, la foule des pèlerins s’est immergée dans les eaux du Gange et de la Yamuna pour, selon la tradition, se laver de ses péchés.



➡️ https://t.co/zlh6bWmSBq pic.twitter.com/Ef3ZL2zuNv — Libération (@libe) January 13, 2025

Стоит подчеркнуть, что для этого масштабного мероприятия был построен небольшой город с дорогами, водоснабжением, телекоммуникационными вышками для паломников.

Maha Kumbh Mela 2025 is expected to have 400 Million visitors (40 cr). pic.twitter.com/0uq0mB0To2 — Clever Comebacks (@BrutalReplies) January 13, 2025

Городок из 180 тыс. палаток разделен на 25 районов. Также проживание в многоместных палатках, пользование водой и электричеством для паломников бесплатное, как и медицинское обслуживание.

8 января сообщалось, что в Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в красочном мероприятии, неожиданно взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы.