Масштабный сбой нарушил работу Рунета

В Рунете 14 января зафиксирован крупный сбой, затронувший деятельность российских телекоммуникационных провайдеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, пользователи из Москвы и Подмосковья, подключенные к различным операторам связи, сообщают о перебоях с доступом к интернету.

Сбой также сказался на работе мобильных приложений и интернета у основных мобильных операторов, вызывая массовые жалобы пользователей.

Ранее глобальный сбой произошел в работе ChatGPT.

