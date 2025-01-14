Масштабный сбой нарушил работу Рунета
Фото: pexels
В Рунете 14 января зафиксирован крупный сбой, затронувший деятельность российских телекоммуникационных провайдеров, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РБК, пользователи из Москвы и Подмосковья, подключенные к различным операторам связи, сообщают о перебоях с доступом к интернету.
Сбой также сказался на работе мобильных приложений и интернета у основных мобильных операторов, вызывая массовые жалобы пользователей.
Ранее глобальный сбой произошел в работе ChatGPT.
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