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Мир

Масштабный сбой нарушил работу Рунета

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 19:30 Фото: pexels
В Рунете 14 января зафиксирован крупный сбой, затронувший деятельность российских телекоммуникационных провайдеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, пользователи из Москвы и Подмосковья, подключенные к различным операторам связи, сообщают о перебоях с доступом к интернету.

Сбой также сказался на работе мобильных приложений и интернета у основных мобильных операторов, вызывая массовые жалобы пользователей.

Ранее глобальный сбой произошел в работе ChatGPT. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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