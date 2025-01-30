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Мир

В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за масштабного сбоя

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 22:00 Фото: Zakon.kz
В Бельгии 30 января временно приостановили все авиарейсы и закрыли воздушное пространство страны из-за сбоя в системе управления полетами авиадиспетчерской службы Skeyes, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал VRT.

"Система не функционирует должным образом", – сообщил представитель Skeyes Курт Вервиллиген.

В результате все самолеты, направлявшиеся в Бельгию, были перенаправлены в другие страны, а вылеты из бельгийских аэропортов временно приостановлены. Под ограничения попали крупнейшие воздушные узлы страны, включая аэропорт Брюсселя (Завентем), а также аэропорты Антверпена, Льежа, Шарлеруа и Остенде.

Полеты на высоте свыше 7,5 тыс. метров продолжались в штатном режиме.

Система была перезапущена, и в ближайшее время ожидается восстановление взлетов и посадок в Бельгии.

Ранее Аэропорт Алматы сделал заявление из-за сильного снегопада. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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