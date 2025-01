Впервые в истории падение космического тела со звуком записали на видео

По данным CBC News, осколки космического объекта обнаружил перед своим домом житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум. Он передал камень ученым, которые назвали метеорит "Шарлоттаунским".

Как уточняется, перед падением камень развил скорость порядка 200 км/ч. Веладиум отметил, что стоял на месте падения метеорита за пару минут до того, как тот приземлился.

Сотрудник Альбертского университета Крис Херд заявил, что падение метеорита со звуком записали на камеру впервые в истории науки.

Believe it or not, this footage is the first time in all of recorded human history, that a meteorite has been recorded impacting Earth on video WITH SOUND.



According to scientists this has never happened before. And it happened in Prince Edward Island last summer! Here it is: pic.twitter.com/T0OJaENS1F