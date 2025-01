В метеоритах обнаружили две совершенно разные истории Марса

Исследование многочисленных марсианских метеоритов позволяет понять не только нынешнее состояние Красной планеты, но и восстановить события ее истории. Недавно планетологи столкнулись с неожиданным открытием, сообщает Zakon.kz.

"Показания" метеоритов разнятся. Камни выдают две противоречащие друг другу версии того, что происходило с Марсом в далеком прошлом.

Своими сомнениями по этому поводу поделились космохимики из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США) в статье для издания Proceedings of the National Academy of Sciences. Они попытались прояснить картину эволюции Марса по метеоритам трех типов, которые составляют 95 процентов всех известных марсианских метеоритов: шерготтиты, нахлиты и шассиньиты.

Все они получили названия в честь самого первого обнаруженного образца своего типа. Шерготти упал возле одноименного места в Индии в 1865 году. Метеорит Нахла нашли в Египте в 1911 году. Кстати, это был первый метеорит, в котором распознали марсианское происхождение. Шассиньи упал во Франции в 1815 году.

Исследователи объяснили, что шерготтиты – базальтовые породы, а остальные два типа – кумулятивные. По сути, это одно и то же вещество, "приготовленное" по-разному. Базальты – это магма, которая быстро застыла. Но бывает, что она охлаждается медленно и постепенно. Тогда в ней сначала одно вещество кристаллизуется и выпадает в осадок, потом другое кристаллизуется и оседает сверху и так далее. Получается многослойная порода, и ее называют кумулятивной.

Фото: pixabay

Во всех этих марсианских камнях прослеживаются очень своеобразные соотношения изотопов разных элементов, и по ним вырисовывается картина того, как обстояли дела не только в момент формирования породы, но и до этого. Но по шерготтитам картина получается одна, а по нахлитам и шассиньитам – совсем другая.

По базальтам выходит, что после первичного формирования своей основной внутренней структуры примерно четыре с половиной миллиарда лет назад Марс в целом успокоился, и долгие миллиарды лет в нем не происходило ни перемешивания мантии, ни движения плит – царила практически полная геологическая тишина.

А вот кумулятивные марсианские метеориты состоят из таких исходных материалов, которые не могли образоваться в "тишине" и свидетельствуют о явной продолжительной геологической активности Марса. Как говорят ученые, шерготтиты делают Марс больше похожим на Луну, а другие метеориты – на Землю.

Исследователи надеются, что этот спор поможет разрешить марсоход Perseverance.

Ранее в NASA уже рассказали, как доставлять марсианский грунт на Землю.