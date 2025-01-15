Похожа на Эболу: ВОЗ предупредила мир о новой болезни

Предполагаемая вспышка болезни, вызванной вирусом Марбург (БВМ), в Танзании унесла жизни восьми человек и представляет серьезную угрозу для страны и ее соседей, сообщает Zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по состоянию на 11 января в двух округах региона Кагера на севере страны зарегистрировали девять предполагаемых случаев заражения вирусом, подобным лихорадке Эбола, включая восемь случаев со смертельным исходом.

Симптомы у пациентов включали головные боли, высокую температуру, боли в спине, диарею, рвоту с кровью и слабость, а на поздней стадии заболевания – кровотечение из отверстий.

В заявлении ВОЗ говорится:

"Сообщения о предполагаемых случаях MVD из двух районов предполагают географическое распространение. Задержка выявления и изоляции случаев указывает на отсутствие полной информации о текущей вспышке. Ожидается, что будут выявлены и другие случаи".

В документе также подчеркивается высокий уровень смертности – 89%, а также тот факт, что среди предполагаемых случаев заболевания есть работники здравоохранения. Это говорит о том, что вирус уже добрался до медучреждений.

Вспышки вируса Марбург обычно имеют уровень смертности от 24% до 88% . Они заканчиваются через 42 дня после того, как последний пациент дважды сдал отрицательный тест на вирус.

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