Эбола вернулась: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации уточнили, что речь идет не о пандемии, а о локальной вспышке, вызванной вирусом Бундибугйо, сообщает Zakon.kz.

По данным ВОЗ, в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго зарегистрировали 80 предполагаемых смертей, восемь лабораторно подтвержденных случаев и 246 предполагаемых заражений как минимум в трех медицинских зонах – Буниа, Рвампара и Монгбвалу.

В Уганде выявили два подтвержденных случая заболевания в Кампале, один из заболевших умер. Оба пациента прибыли из ДР Конго. Еще один подтвержденный случай зафиксировали в Киншасе у человека, вернувшегося из Итури, пишет The Guardian.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил об активной передаче вируса внутри сообщества. Власти усилили скрининг и отслеживание контактов.

Вирус Эбола передается через биологические жидкости, включая кровь и рвоту. Болезнь считается редкой, но часто приводит к тяжелому течению и смерти.

Глава Africa CDC Жан Касея сообщил, что первые случаи выявили в районе Монгвалу, где ведется добыча полезных ископаемых. Позже заражение распространилось на Рвампара и Буниа, когда заболевшие начали обращаться за медицинской помощью.

По его словам, ситуацию осложняют большое число активных случаев и нестабильная обстановка в Итури, где действуют связанные с ИГИЛ боевики. Это затрудняет наблюдение за распространением вируса и работу медиков.

