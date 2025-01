В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет

Теперь вероятность возникновения землетрясения в ближайшие 30 лет составляет около 80%. Об этом говорится в публикации телеканала NHK.

Впервые специалисты рассчитали вероятность мощного землетрясения в 2013 году, тогда она составляла 60-70%. Уже к 2018 году показатель вырос до 70-80%, а в 2024 году его уточнили до 75-82%.

Комитет также пересчитал вероятность землетрясений в других районах страны.

К примеру, риск землетрясения магнитудой 7,8-8,5 в округе Немуро (префектура Хоккайдо) оценивается в 80%. Вероятность землетрясения магнитудой 7,4 у побережья префектуры Мияги увеличилась до 80-90%.

Профессор Киотского университета Такуя Нисимура призвал не пугаться такой вероятности, а усилить подготовку к следующему землетрясению.

Что касается вероятности землетрясения, подобного Великому восточно-японскому землетрясению, которое произошло 11 марта 2011 года, то она составляет "почти 0%".

Стоит уточнить, землетрясения меньшей магнитуды периодически происходят в Японии.

Nobuhito Mori, a Japanese expert from Kyoto University, shared his analysis on the earthquake that struck southwestern Japan on Monday evening, saying the damage is minor compared with previous ones in the same area. He also said it is connected to prior seismic activity. pic.twitter.com/TvULcNwvLN