В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет

В Японии пересмотрели вероятность мегаземлетрясения магнитудой 8-9 в районе Нанкайского желоба. Об этом заявили в правительственной комиссии страны по исследованию сейсмической активности, сообщает Zakon.kz.

Теперь вероятность возникновения землетрясения в ближайшие 30 лет составляет около 80%. Об этом говорится в публикации телеканала NHK.

Впервые специалисты рассчитали вероятность мощного землетрясения в 2013 году, тогда она составляла 60-70%. Уже к 2018 году показатель вырос до 70-80%, а в 2024 году его уточнили до 75-82%.

Несмотря на высокий риск, ученые призывают не воспринимать расчеты как немедленную угрозу.

Комитет также пересчитал вероятность землетрясений в других районах страны.

К примеру, риск землетрясения магнитудой 7,8-8,5 в округе Немуро (префектура Хоккайдо) оценивается в 80%. Вероятность землетрясения магнитудой 7,4 у побережья префектуры Мияги увеличилась до 80-90%.

Профессор Киотского университета Такуя Нисимура призвал не пугаться такой вероятности, а усилить подготовку к следующему землетрясению.

Что касается вероятности землетрясения, подобного Великому восточно-японскому землетрясению, которое произошло 11 марта 2011 года, то она составляет "почти 0%".

Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии, также Великое восточно-японское землетрясение – сильнейшее землетрясение в известной истории Японии и седьмое (а по другим оценкам, даже шестое, пятое или четвертое) по силе за всю историю сейсмических наблюдений в мире.

Стоит уточнить, землетрясения меньшей магнитуды периодически происходят в Японии.

Nobuhito Mori, a Japanese expert from Kyoto University, shared his analysis on the earthquake that struck southwestern Japan on Monday evening, saying the damage is minor compared with previous ones in the same area. He also said it is connected to prior seismic activity. pic.twitter.com/TvULcNwvLN — CGTN (@CGTNOfficial) January 15, 2025

13 января у побережья префектуры Миядзаки в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. В связи с этим метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами для префектур Миядзаки и Коти с ожидаемой высотой около одного метра.