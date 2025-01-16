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Мир

В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет

В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 16:01 Фото: pexels
В Японии пересмотрели вероятность мегаземлетрясения магнитудой 8-9 в районе Нанкайского желоба. Об этом заявили в правительственной комиссии страны по исследованию сейсмической активности, сообщает Zakon.kz.

Теперь вероятность возникновения землетрясения в ближайшие 30 лет составляет около 80%. Об этом говорится в публикации телеканала NHK.

Впервые специалисты рассчитали вероятность мощного землетрясения в 2013 году, тогда она составляла 60-70%. Уже к 2018 году показатель вырос до 70-80%, а в 2024 году его уточнили до 75-82%.

Несмотря на высокий риск, ученые призывают не воспринимать расчеты как немедленную угрозу.

Комитет также пересчитал вероятность землетрясений в других районах страны.

К примеру, риск землетрясения магнитудой 7,8-8,5 в округе Немуро (префектура Хоккайдо) оценивается в 80%. Вероятность землетрясения магнитудой 7,4 у побережья префектуры Мияги увеличилась до 80-90%.

Профессор Киотского университета Такуя Нисимура призвал не пугаться такой вероятности, а усилить подготовку к следующему землетрясению.

Что касается вероятности землетрясения, подобного Великому восточно-японскому землетрясению, которое произошло 11 марта 2011 года, то она составляет "почти 0%".

Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии, также Великое восточно-японское землетрясение – сильнейшее землетрясение в известной истории Японии и седьмое (а по другим оценкам, даже шестое, пятое или четвертое) по силе за всю историю сейсмических наблюдений в мире.

Стоит уточнить, землетрясения меньшей магнитуды периодически происходят в Японии.

13 января у побережья префектуры Миядзаки в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. В связи с этим метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами для префектур Миядзаки и Коти с ожидаемой высотой около одного метра.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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