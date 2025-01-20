Политик из Польши пришел без документов на митинг Трампа, что стало поводом для насмешек в Сети

19 января экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий забыл взять с собой паспорт, чтобы пройти на митинг Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Оказавшись перед стеной волонтеров и охранников, политик пытался подтвердить личность при помощи своей страницы в Wikipedia на экране телефона. Курьезный случай засняли очевидцы.

На кадрах видно, как экс-премьер пытаешься убедить пропустить его на мероприятие, но его начали расспрашивать, кто из организаторов может подтвердить его личность.

DC: Mateusz Morawiecki, former prime minister of Poland, stands outside DC Trump rally at Capital One Arena, attempting to convince National Guard of who he is by showing them his Wikipedia page. pic.twitter.com/v1NalzJNdG — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 20, 2025

Видео моментально стало вирусным, вызвав неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

"Вот она беспечность чиновников, привыкших полагаться на своих помощников", – отреагировали они в комментариях.

Трамп заранее анонсировал свой митинг под названием "Победный митинг Make America Great Again".