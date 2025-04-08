Трамп готовится пройти медосмотр

Президент США Дональд Трамп намерен пройти регулярный медицинский осмотр, сообщает Zakon.kz.

Обход врачей глава Америки запланировал на 11 апреля. Об этом 8 апреля он написал в Truth Social. По словам самого Трампа, он "никогда не чувствовал себя лучше", но подобные осмотры являются обязательными.

"Я рад сообщить, что в пятницу на нынешней неделе в пригороде Вашингтона в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида пройдет мой давно запланированный ежегодный медосмотр. Я никогда не чувствовал себя лучше, но, тем не менее, это нужно сделать!" – указал глава государства.

Фото: truthsocial

В начале апреля Дональд Трамп пообещал также срубить магнолию, посаженную 200 лет назад у Белого дома.