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Мир

Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа

Илон Маск удалил скандальный жест из видео, выступление на инаугурации Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:00 Фото: Facebook/Donald J. Trump
Американский предприниматель и миллиардер, а также соратник президента США Илон Маск на своей странице в X обновил видео выступления на инаугурации Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Весь мир обсуждает его эмоциональный жест во время речи, когда сначала Маск приложил руку к груди, а потом выкинул ее по диагонали ладонью вниз, сказав "Мое сердце с вами". Общественность сразу заметила сходство жеста с так называемым римским салютом, при котором согнутая правая рука с ладонью в области сердца резко разгибается вперед с распрямленной ладонью. Немецкие нацисты использовали похожий жест. Сегодня его демонстрация запрещена в ряде стран.

Многие обрушились на Маска с критикой.

"Я никогда не думал, что мы увидим день, когда за президентской печатью будет сделано то, что выглядит как салют "Хайль Гитлер". Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе, и он принадлежит самым темным главам истории человечества", – написал в X конгрессмен-демократ Джерри Надлер.

"Наш новый сопрезидент Илон Маск отдает нацистское приветствие в первый день президентства Трампа", – написал стратег-демократ Сойер Хакетт.

Израильская газета Haaretz опубликовала статью под заголовком "Илон Маск, похоже, сделал фашистское приветствие на инаугурационном митинге Трампа".

В защиту Маска его сторонники и подписчики писали, что это был "неловкий жест в пылу энтузиазма", "один из примеров его неуклюжих физических движений".

Сам миллиардер позже отреагировал на обрушившуюся критику.

"Честно говоря, им нужны более грязные методы. Атака "все – Гитлеры" уже так надоела", – написал он в X, репостнув свою раннюю публикацию о том, что демократическая партия США рано или поздно начнет кампанию против него.

А позже СМИ обратили внимание, что Маск обновил видео своего выступления на инаугурации, выложив новую версию – без скандального жеста.

Отметим, что не только этот момент с инаугурации обсуждает мировая общественность. Вирусными стали кадры, на которых американский медиамагнат Марк Цукерберг бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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