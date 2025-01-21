Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа
Весь мир обсуждает его эмоциональный жест во время речи, когда сначала Маск приложил руку к груди, а потом выкинул ее по диагонали ладонью вниз, сказав "Мое сердце с вами". Общественность сразу заметила сходство жеста с так называемым римским салютом, при котором согнутая правая рука с ладонью в области сердца резко разгибается вперед с распрямленной ладонью. Немецкие нацисты использовали похожий жест. Сегодня его демонстрация запрещена в ряде стран.
Многие обрушились на Маска с критикой.
"Я никогда не думал, что мы увидим день, когда за президентской печатью будет сделано то, что выглядит как салют "Хайль Гитлер". Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе, и он принадлежит самым темным главам истории человечества", – написал в X конгрессмен-демократ Джерри Надлер.
"Наш новый сопрезидент Илон Маск отдает нацистское приветствие в первый день президентства Трампа", – написал стратег-демократ Сойер Хакетт.
Израильская газета Haaretz опубликовала статью под заголовком "Илон Маск, похоже, сделал фашистское приветствие на инаугурационном митинге Трампа".
В защиту Маска его сторонники и подписчики писали, что это был "неловкий жест в пылу энтузиазма", "один из примеров его неуклюжих физических движений".
Сам миллиардер позже отреагировал на обрушившуюся критику.
"Честно говоря, им нужны более грязные методы. Атака "все – Гитлеры" уже так надоела", – написал он в X, репостнув свою раннюю публикацию о том, что демократическая партия США рано или поздно начнет кампанию против него.
Frankly, they need better dirty tricks.— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025
The "everyone is Hitler" attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0
А позже СМИ обратили внимание, что Маск обновил видео своего выступления на инаугурации, выложив новую версию – без скандального жеста.
January 20, 2025
Отметим, что не только этот момент с инаугурации обсуждает мировая общественность. Вирусными стали кадры, на которых американский медиамагнат Марк Цукерберг бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса.