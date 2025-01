Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа

Весь мир обсуждает его эмоциональный жест во время речи, когда сначала Маск приложил руку к груди, а потом выкинул ее по диагонали ладонью вниз, сказав "Мое сердце с вами". Общественность сразу заметила сходство жеста с так называемым римским салютом, при котором согнутая правая рука с ладонью в области сердца резко разгибается вперед с распрямленной ладонью. Немецкие нацисты использовали похожий жест. Сегодня его демонстрация запрещена в ряде стран.

Многие обрушились на Маска с критикой.

Израильская газета Haaretz опубликовала статью под заголовком "Илон Маск, похоже, сделал фашистское приветствие на инаугурационном митинге Трампа".

В защиту Маска его сторонники и подписчики писали, что это был "неловкий жест в пылу энтузиазма", "один из примеров его неуклюжих физических движений".

Сам миллиардер позже отреагировал на обрушившуюся критику.

Frankly, they need better dirty tricks.



The "everyone is Hitler" attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0