Один из моментов инаугурации Трампа: Цукерберг заглянул в декольте невесты Безоса

Филантроп пришел на инаугурацию, конечно же, не один. Его сопровождала супруга Присцилла Чан.

До мероприятия супруги поделились совместным фото, предвкушая прием.

Самое интересное случилось после. Главный исполнительный директор Facebook получил место по соседству с 55-летней невестой одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса. Лорен Санчес в тот день выбрала довольно откровенный наряд. Именно он привлек внимание примерного семьянина.

Момент, когда Цукерберг не удержался и бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной Безоса, стал вирусным.

This is the most normal thing I have ever seen Zuckerberg do. pic.twitter.com/sMyPz5Z4L8