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Мир

Один из моментов инаугурации Трампа: Цукерберг заглянул в декольте невесты Безоса

Марк Цукерберг декольте обсуждения, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 15:25 Фото: Instagram/priscillachan
20 января 2025 года новый президент США Дональд Трамп вступил в должность. Торжественное мероприятие привлекло к себе пристальное внимание общественности. Одним из присутствующих был 40-летний американский медиамагнат Марк Цукерберг, сообщает Zakon.kz.

Филантроп пришел на инаугурацию, конечно же, не один. Его сопровождала супруга Присцилла Чан.

До мероприятия супруги поделились совместным фото, предвкушая прием.

Самое интересное случилось после. Главный исполнительный директор Facebook получил место по соседству с 55-летней невестой одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса. Лорен Санчес в тот день выбрала довольно откровенный наряд. Именно он привлек внимание примерного семьянина.

Момент, когда Цукерберг не удержался и бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной Безоса, стал вирусным.

Примечательно, что комментаторы не стали читать нотации, а с шуткой обсуждают разлетевшееся видео. К примеру, один из подписчиков написал: "Цукерберг – человек! Каждый нормальный мужчина улыбнулся бы при таком. Поздравляю, брат".

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Стоит отметить, что эта церемония стала самой дорогостоящей в истории США.

Команда избранного президента собрала на его инаугурацию рекордные 250 млн долларов (более 132 млрд тенге) пожертвований. Предыдущий рекорд также принадлежал Трампу.

Как Дональд Трамп на инаугурации дал клятву добросовестно выполнять обязанности 47-го президента и защищать конституцию США, можно тут.

Также он заявил, что США положат конец тем войнам, что сейчас проходят в мире. О чем еще говорил Трамп, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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