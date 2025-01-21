Джиган после операции рассказал, почему его госпитализировали

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко, более известный как Джиган, попал в больницу. Артисту удалили грыжу, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Super он отметил, что на данный момент чувствует себя нормально.

Как выяснилось, 20 января исполнитель пожаловался на услуги одной из сетевых клиник. Он показал результаты анализов, в которых сказано, что 39-летнему артисту 66 лет. Позже представители клиники пообещали рэперу в ближайшее время выйти на связь. По словам Джигана, с ним никто не списывался уже полдня.

Представители клиники уточнили, что сейчас данные певца исправлены. Рэпер назвал людей из организации "чертами, идиотами и петушками", поскольку из-за ошибки больницы ему перенесли госпитализацию.

Ранее Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу.