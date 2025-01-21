#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
529.99
546.63
5.21
Мир

Джиган после операции рассказал, почему его госпитализировали

Джигана госпитализировали, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 18:14 Фото: Instagram/iamgeegun
Российский рэп-исполнитель Денис Устименко, более известный как Джиган, попал в больницу. Артисту удалили грыжу, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Super он отметил, что на данный момент чувствует себя нормально.

Как выяснилось, 20 января исполнитель пожаловался на услуги одной из сетевых клиник. Он показал результаты анализов, в которых сказано, что 39-летнему артисту 66 лет. Позже представители клиники  пообещали рэперу в ближайшее время выйти на связь. По словам Джигана, с ним никто не списывался уже полдня.

Представители клиники уточнили, что сейчас данные певца исправлены. Рэпер назвал людей из организации "чертами, идиотами и петушками", поскольку из-за ошибки больницы ему перенесли госпитализацию.

Ранее Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа
Мир
16:00, Сегодня
Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа
Один из моментов инаугурации Трампа: Цукерберг заглянул в декольте невесты Безоса
Мир
15:25, Сегодня
Один из моментов инаугурации Трампа: Цукерберг заглянул в декольте невесты Безоса
Один из первых указов Трампа обернулся судебным иском в его адрес
Мир
14:50, Сегодня
Один из первых указов Трампа обернулся судебным иском в его адрес
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: