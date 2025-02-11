Единственный сын Джигана и Самойловой попал в больницу

Пятилетний наследник российского рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) и популярного блогера Оксаны Самойловой попал в больницу. Об этом 36-летняя инстадива рассказала накануне, 10 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories Самойлова опубликовала видео с Давидом из больничной палаты.

"Вторая половина дня у нас не очень-то задалась, мы оказались в больнице, на госпитализации, потому что у Давидки, как выяснилось, грипп. Но я надеюсь, что мы ненадолго тут зависнем. Быстренько накапаем-накапаем полезности и выздоровеем, да, Давида? Мой грустный малыш", – проинформировала подписчиков Оксана.

В качестве группы поддержки выступила средняя дочь Лея, которая всячески пыталась поднять настроение единственному братишке.

Затем жена Джигана поделилась снимком наследника, который лежит под капельницей.

"Выздоравливай, малыш", – написала Самойлова, обращаясь к сыну.

Фото: Instagram/samoylovaoxana

Ранее Оксана Самойлова разыграла младших детей – дочь Майю и сына Давида, за что получила от подписчиков звание "Мать года".