Единственный сын Джигана и Самойловой попал в больницу
В Instagram-Stories Самойлова опубликовала видео с Давидом из больничной палаты.
"Вторая половина дня у нас не очень-то задалась, мы оказались в больнице, на госпитализации, потому что у Давидки, как выяснилось, грипп. Но я надеюсь, что мы ненадолго тут зависнем. Быстренько накапаем-накапаем полезности и выздоровеем, да, Давида? Мой грустный малыш", – проинформировала подписчиков Оксана.
В качестве группы поддержки выступила средняя дочь Лея, которая всячески пыталась поднять настроение единственному братишке.
Затем жена Джигана поделилась снимком наследника, который лежит под капельницей.
"Выздоравливай, малыш", – написала Самойлова, обращаясь к сыну.
Фото: Instagram/samoylovaoxana
Ранее Оксана Самойлова разыграла младших детей – дочь Майю и сына Давида, за что получила от подписчиков звание "Мать года".