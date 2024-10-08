Рэпер Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу
О необычном презенте Самойлова рассказала общественности 7 октября 2024 года, опубликовав видео на личной странице в Instagram.
По словам блогера, о козе она думала целых два месяца.
"Я мечтала о ней, но сама боялась ее завести. И тут Джиган решил, что бояться нечего. Он подарил мне самый неадекватный подарок – козу", – уточнила предпринимательница.
В продолжении истории Самойлова уточнила, что нового члена семьи назвали Мими.
Защитникам животных опасаться нечего. У камерунской козы условия проживания будут весьма хорошими. Для нее даже заказали собственный дом.
Фото: Instagram/stories/samoylovaoxana
На удивление подарок пришелся по душе многочисленным подписчикам Самойловой.
- Как здорово, козочке очень повезло.
- Это очень мило! Когда уже все есть, можно удивить козой.
- С каждым днем мне все больше и больше нравится эта семейка.
- Это лучший подарок.
- Смешно и мило.
Впрочем, с Джиганом по подаркам может посоревноваться американский медиамагнат Марк Цукерберг. Летом 2024 года соучредитель Facebook установил скульптуру Присциллы Чан у себя дома. А на днях филантроп заказал для нее удлиненный Porsche Cayenne Turbo GT.