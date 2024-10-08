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Рэпер Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу

Рэпер Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:04 Фото: Instagram/samoylovaoxana
В звездной семье рэп-исполнителя Дениса Устименко, более известного как Джиган, и его супруги Оксаны Самойловой пополнение. Теперь с ними в большом доме будет проживать коза, сообщает Zakon.kz.

О необычном презенте Самойлова рассказала общественности 7 октября 2024 года, опубликовав видео на личной странице в Instagram.

По словам блогера, о козе она думала целых два месяца.

"Я мечтала о ней, но сама боялась ее завести. И тут Джиган решил, что бояться нечего. Он подарил мне самый неадекватный подарок – козу", – уточнила предпринимательница.

В продолжении истории Самойлова уточнила, что нового члена семьи назвали Мими.

Защитникам животных опасаться нечего. У камерунской козы условия проживания будут весьма хорошими. Для нее даже заказали собственный дом.

Рэпер Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:04

Фото: Instagram/stories/samoylovaoxana

На удивление подарок пришелся по душе многочисленным подписчикам Самойловой.

  • Как здорово, козочке очень повезло.
  • Это очень мило! Когда уже все есть, можно удивить козой.
  • С каждым днем мне все больше и больше нравится эта семейка.
  • Это лучший подарок.
  • Смешно и мило.

Впрочем, с Джиганом по подаркам может посоревноваться американский медиамагнат Марк Цукерберг. Летом 2024 года соучредитель Facebook установил скульптуру Присциллы Чан у себя дома. А на днях филантроп заказал для нее удлиненный Porsche Cayenne Turbo GT.

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