Рэпер Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу

В звездной семье рэп-исполнителя Дениса Устименко, более известного как Джиган, и его супруги Оксаны Самойловой пополнение. Теперь с ними в большом доме будет проживать коза, сообщает Zakon.kz.

О необычном презенте Самойлова рассказала общественности 7 октября 2024 года, опубликовав видео на личной странице в Instagram.

По словам блогера, о козе она думала целых два месяца.

"Я мечтала о ней, но сама боялась ее завести. И тут Джиган решил, что бояться нечего. Он подарил мне самый неадекватный подарок – козу", – уточнила предпринимательница.

В продолжении истории Самойлова уточнила, что нового члена семьи назвали Мими.

Защитникам животных опасаться нечего. У камерунской козы условия проживания будут весьма хорошими. Для нее даже заказали собственный дом.

Фото: Instagram/stories/samoylovaoxana

На удивление подарок пришелся по душе многочисленным подписчикам Самойловой.

Как здорово, козочке очень повезло.

Это очень мило! Когда уже все есть, можно удивить козой.

С каждым днем мне все больше и больше нравится эта семейка.

Это лучший подарок.

Смешно и мило.

Впрочем, с Джиганом по подаркам может посоревноваться американский медиамагнат Марк Цукерберг. Летом 2024 года соучредитель Facebook установил скульптуру Присциллы Чан у себя дома. А на днях филантроп заказал для нее удлиненный Porsche Cayenne Turbo GT.